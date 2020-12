Mit jeweils sechs Todesfällen waren diesmal die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag, Graz-Umgebung, Liezen und Weiz am stärksten betroffen. Insgesamt sind bereits 819 Personen in der Steiermark in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, die meisten im Bezirk Graz-Umgebung mit 116.