Auch chinesische Forscher geehrt

Aus China würdigt „Nature“ zwei Wissenschafter: Einerseits den Virologen Zhang Yongzhen, der in den ersten Tagen des Coronavirus-Ausbruchs in Wuhan schnell die RNA-Sequenz des Virus bestimmte und die Informationen zügig freigab. Andererseits die Epidemiologin Li Lanjuan, weil sie schnell die Bedrohung durch den Covid-19-Ausbruch in Wuhan erkannte und die Zentralregierung überzeugte, die Stadt vor einem Nationalfeiertag abzuriegeln.