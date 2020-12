Bisher 22.475 Covid-19-Tote in Deutschland

Im Dezember liegen die Fallzahlen in Deutschland bisher zwischen 12.000 und 29.000 pro Tag und damit deutlich über den Werten vom November, wie Wieler am Dienstag betonte. Aktuell sind 325.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert im Vergleich zu wenigen Tausend in den Sommermonaten. In Österreich waren am Dienstag 23.987 aktive Covid-19-Fälle bekannt. Mittlerweile sind in unserem Nachbarland 22.475 Personen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben.