Als größte Stärke von Rapid bezeichnete er den „Zusammenhalt der Mannschaft. Sie haben Qualität auch, aber sie haben eine starke Mentalität. Wir haben gut gespielt die letzten Wochen, das Spiel gegen den LASK war perfekt für uns. Dabei haben wir unser wahres Gesicht gezeigt, so soll es auch am Mittwoch sein“, erinnerte Marsch nochmals an den 3:1-Heimerfolg am Sonntag im Spitzenduell mit dem LASK, an den nun nahtlos angeschlossen werden müsse.