Höchste Fallzahlen dank der besten Aufklärung

Auch in den täglichen Zuwachsraten machen sich die Flächenchecks aber bereits bezahlt. Insgesamt 491 neue - und somit im Ländervergleich auch die meisten Fälle kamen hierzulande gestern dazu. 250, und somit zum zweiten Mal en suite gut die Hälfte dieser Befunde, wurde dabei aber alleine in Folge der Massentests entdeckt. „Ich bedanke mich bei allen eingesetzten Kräften, die geholfen haben, die Testungen so erfolgreich vorzubereiten und abzuwickeln“, erklärt der für die Kliniken zuständige Landesvize Stephan Pernkopf den ersten Testlauf für geglückt. Auch er weiß: Viele weitere werden wohl noch folgen . . .