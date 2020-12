Als Österreich-Premiere wird das von Wolfgang Riebnigers Erfahrungen als Sonderpädagoge in der Justizanstalt Wien-Josefstadt inspirierte Drama am Eröffnungsabend in zwei aufeinanderfolgenden Vorstellungen gezeigt. Arman T. Riahi, der mit seiner Integrations-Komödie „Die Migrantigen“ überaus erfolgreich war, begibt sich dieses Mal in ein ganz anderes Milieu und erzählt auch in einer ganz anderen Tonart. „Fuchs im Bau“ ist ein Film, der die Schwächen der Haft- und Arbeitsbedingungen im Strafvollzug offenlegt und dabei auf klassische Schwarz-Weiß-Schemata verzichtet, ein empathischer Film über Courage, Coming of Age und die Kraft von Bildung unter erschwerten Bedingungen.