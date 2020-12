Dies schlug sich auch in einem Plus bei der Zahl der Mitarbeiter (plus 3,6 Prozent auf 33.000) und der Standorten (plus 36 auf 530 ) nieder. Alle Bereiche des Konzerns hätten Kurzarbeit genutzt. Einen Zuwachs gab es weiters bei den Finanzierungsverträgen auf einen Bestand von 1,9 Millionen (plus drei Prozent). 47 Prozent aller verkauften Fahrzeuge wurden von der Porsche Bank finanziert.