Für den Entzug von Körperkontakt gibt es in der Forschung ein eigenes Wort: „Berührungsdeprivation“. Am Gefühl, dass körperliche Nähe zu anderen Menschen nichts Gefährliches, sondern im Gegenteil etwas sehr Wertvolles ist, werden wir nach der Pandemie wahrscheinlich kollektiv arbeiten müssen. In einer Zukunft, in der Gruppenkuscheln wieder lustvoll möglich sein wird.