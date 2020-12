Mit der Verpflichtung von Anton Mylläri reagierten die 99ers einerseits auf den Abgang von Alsing, aber auch auf die zahlreichen Verletzten. Bereits heute wird der neue Schwede in Graz erwartet, schon am Donnerstag im Heimspiel gegen Schlusslicht Linz soll er auf dem Eis stehen. Er ist 1,86 cm groß und 94 kg schwer, spielte zuletzt für Västerås IK in der HockeyAllsvenskan und in den vergangenen Jahren für Malmö, Linköping und Djurgardens IF in der SHL, der höchsten Liga in Schweden.