Deutlich erhöht wird die heimische Kapazität an Coronavirus-Testauswertungen mit der Inbetriebnahme eines neuen Labors im Wiener Bezirk Penzing, das sich auf dem Areal des Otto-Wagner-Spitals befindet. 30.000 PCR-Tests pro Tag soll der neue Standort schaffen, in den nächsten Monaten könnte die Kapazität sogar auf bis zu 60.000 erhöht werden, wurde in Aussicht gestellt. Die Stadt Wien hat sich jedenfalls schon einmal ein Kontingent von bis zu 10.000 Tests pro Tag reserviert.