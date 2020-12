Für einen sicheren Schulstart nach den Weihnachtsferien sollen im Jänner vor der Rückkehr in die Klassenzimmer Massentests von Lehrern und Schülern stattfinden. Wann diese Testtage am Programm stehen, konnte man im Bildungsministerium am Dienstag noch nicht fix sagen. Klar sei aber, dass zuerst die Testungen stattfinden sollen und Schüler und Lehrer erst danach in die Schulen zurückkehren werden. Mittlerweile steht auch fest, dass es vor dem 11. Jänner keinen regulären Schulstart in Österreich geben wird.