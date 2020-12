Klimt-Weithaler richtete eine Befragung an Lackner, was es mit der geplanten „Verschandelung des Leopoldsteinersees bei Eisenerz durch ein Chaletdorf“ auf sich habe. Klimt sprach von Unvereinbarkeit mit dem Schutzzweck für den See, gemäß den Bestimmungen für ein Landschaftsschutzgebiet. Lackner sagte dazu, dass es negative Einschätzungen zum Bebauungsplan seitens der Umweltanwältin und von zwei zuständigen Landesabteilungen gebe. Dazu sei das Vorhaben in einer gelben Zone des Lawinenschutzes geplant.