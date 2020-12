Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Könnte man meinen. Wenn man den aktuellen Trend verfolgt, ist eine dritte Corona-Welle absehbar. Hinzu kommt das bevorstehende Weihnachtsfest, das zweitägig und verhältnismäßig ausgelassen gefeiert werden darf. Für 26. und 31. Dezember hat die Bundesregierung hingegen ihre Entscheidung revidiert. Entkommen wir so einem erneuten harten Lockdown? Wie hoch ist die Selbstdisziplin in Österreich? Und die Massentests: Was bedeuten die gelieferten Ergebnisse und welche Kenntnisse hat man für die zweite bereits angekündigte Massentestung gewonnen? Das bespricht Moderatorin Katia Wagner mit ihren Gästen im #brennpunkt-Talk.