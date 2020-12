Am Dienstag zählten die Behörden in Russland knapp 26.700 Neuinfektionen binnen eines Tages. Außerdem wurden 577 Tote registriert. Zum Vergleich: In Deutschland meldete das Robert Koch-Institut 14.432 neue Infektionen und 500 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. In Österreich gab es im 24-Stunden-Vergleich 2628 Neuinfektionen und 118 weitere Todesopfer.