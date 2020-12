Auch die Corona-Kurzarbeit wird wieder von mehr Unternehmen in Anspruch genommen. Derzeit befinden sich 366.551 Personen in Kurzarbeit, um 42.698 Kurzarbeitende mehr als in der Vorwoche. Zum Vergleich: Ende September waren 295.000 Personen in Kurzarbeit, Anfang Juni sogar 1,37 Millionen. Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat bisher rund 5,3 Milliarden Euro für die Corona-Kurzarbeit ausgezahlt. 9,4 Milliarden Euro sind derzeit bewilligt.