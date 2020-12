Psychische Gewalt kann in Partnerschaften ausgeübt werden, aber nicht nur dort: auch im Pflegebereich, in Freundschaften, in Wohngemeinschaften, ehrenamtlichen Gruppen, im Bildungs- und Arbeitskontext. Natürlich gibt es manchmal Konflikte und Streit, aber wenn psychische Gewalt systematisch und längere Zeit ausgeübt wird, sind die Betroffenen oft nachhaltig in ihrer psychischen Integrität verletzt. Sie trauen ihrer Wahrnehmung nicht mehr, fühlen sich massiv entwertet, beschämt, schuldig oder sogar verrückt. Darüber reden und Betroffenen einen Schlafplatz anbieten können wir alle, und sollten wir auch in den nächsten Tagen, wenn sich familiäre und partnerschaftliche Konflikte zuzuspitzen drohen.