Neue Verschärfungen bereits vorige Woche empfohlen

Die Zahl der Neuinfizierten in Serbien ist in den vergangenen Tagen leicht gesunken und belief sich am Montag auf 4932. Vergangene Woche hatte der serbische WHO-Chef Marijan Ivanusa bei Zahlen zwischen 6000 und 8000 Neuinfektionen pro Tag noch davon gesprochen, dass Serbien „an der Spitze der dritten Welle der Corona-Pandemie“ stehen könnte. Die neuen Verschärfungen waren bereits erwartet worden, weil der Corona-Krisenstab diese bereits vor einer Woche vorschlug. Die zwei Millionen in Europa lebenden Serben stellen als mögliche Feiertags-Heimkehrer ein besonders großes Einschleppungsrisiko dar.