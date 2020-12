In weiser Voraussicht hatte die Firma Wucher am 3. Dezember, kurz bevor das Wetterchaos über Osttirol hereinbrach, einen Helikopter am Stützpunkt Nikolsdorf stationiert – somit war Einsatzleiter Toni Rainer am Samstag sofort zur Stelle, als immense Schneemengen die Überhand gewannen. „Bis Sonntag hatte ich noch fünf weitere Maschinen angefordert“, erzählt der gebürtige Pongauer.