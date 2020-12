Nachdem der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Freitag das Kopftuchverbot an Österreichs Volksschulen gekippt hatte, haben die Grünen am Dienstag betont, dass für sie keine Neuregelung infrage kommt. Für den Junior-Partner in der Regierungskoalition gilt dies auch für die im Regierungsprogramm anvisierte Ausweitung bis 14 Jahre. Der grüne Parlamentsklub verwies in diesem Zusammenhang auf die Rechtslage nach dem VfGH-Spruch. Aus den Reihen der ÖVP sind jedoch gegenteilige Stimmen zu hören.