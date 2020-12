Neun Tage sind es noch bis zum Heiligen Abend, ein Dieb hat heuer aber offenbar bereits früh vorsorgen wollen. So umschlich der unbekannte Mann am späten Montagabend einen geschlossenen Verkaufsstand in Wien-Favoriten und sondierte offenbar die Lage - ehe er blitzschnell zuschlug und mit einem Christbaum, an dem der Täter offensichtlich etwas schwerer zu schleppen hatte, das Weite suchte. Eine Fahndung verlief negativ.