„Selbstausbeuterisches Fahren rund um die Uhr“

Von der Regierung hat es laut Gewerkschaft im vergangenen Jahr keine Initiativen gegeben, die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche zu verbessern. Bei den Scheinselbstständigen gebe es „ein selbstausbeuterisches Fahren rund um die Uhr“, kritisierte der Gewerkschafter. Handlungsbedarf sieht er auch bei der Finanzpolizei, die Scheinselbstständigkeit in der Paketbranche stärker prüfen müsse. Andere Länder in Europa - etwa Frankreich und Belgien - seien bei Arbeitsbedingungen im Güterverkehr und bei der Paketzustellung „viel strenger“ als Österreich.