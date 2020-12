Weihnachten und Silvester könnten aufgrund der damit verbundenen Familienfeiern - ein Großteil der Österreicher will trotz Pandemie „feiern wie immer“ - zum Superspreader-Event werden. Anlass zur Sorge, die Corona-Neuinfektionen könnten - ohnehin schon auf besorgniserregenden Niveau - neue Rekordhöhen erreichen. Grund genug für Bundesregierung und Rotes Kreuz, ein neues Video zu veröffentlichen. In diesem kämpft ein Babyelefant um seine sprichwörtliche Existenz: Ein Kind in einem entsprechenden Kostüm versucht, sich Raum zu verschaffen. Sehr oft und recht lange erfolglos - bis es dann endlich doch klappt!