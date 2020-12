Gilde arbeitet an neuer Alternative

Am Plan, den Zusehern am Faschingsdienstag um 20.15 Uhr auf ORF2 dennoch eine aktuelle Lei-Lei-Aufzeichnung bieten zu können, wird aber festgehalten. Karl Glanznig: „In der letzten Woche gab es diesbezügliche Gespräche zwischen der Villacher Faschingsgilde und dem ORF. Wir werden ein Programm für eine ORF-Übertragung am Faschingsdienstag auf die Beine stellen. Hierfür gibt es Ideen, die in den nächsten Tagen und Wochen konkretisiert werden. Wir ziehen alle an einem Strang, um zumindest einen Teil des Villacher Faschings im Jahr 2021 zu retten.“