Trotz der Corona-Pandemie werden die Sternsinger im kommenden Jänner mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und Mund-Nasen-Schutz von Haus und Haus ziehen. Außerdem ist es möglich, dass Caspar, Melchior und Balthasar ihre Botschaften auch per Post oder neuerdings in digitaler Form verbreiten. Die eingenommenen Spenden gehen auch diesmal wieder an rund 500 Hilfsprojekte, wie beispielsweise an vom Klimawandel betroffene Bauernfamilien in Südindien.