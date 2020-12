In der Premier League 2 Division One standen sich die U23-Mannschaften von Chelsea und Tottenham gegenüber. In der Startelf der „Blues“ war zur Überraschung vieler Ikone Petr Cech zu finden. Eigentlich hatte der englische Spitzenklub seinen Technischen Direktor und ehemaligen Tormann vor mehr als einem Jahr in den sportlichen Ruhestand entlassen. Doch angesichts der Corona-Lage entschied sich der Londoner Verein im Oktober zu einem ungewöhnlichen Schritt und nahm den Tschechen wieder in seinen Premier-League-Kader auf. Am Montag gab es also die Rückkehr auf den grünen Rasen. Bereits nach wenigen Minuten verursachte der Keeper mit einem misslungenen Zuspiel einen Eckball.