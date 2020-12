Untersuchungsanleitungen aus dem Internet

Mit der Wienerin und einer 31-Jährigen aus dem südlichen Niederösterreich soll er seit August in Kontakt gekommen und laut Polizei auch das Vertrauen der Frauen gewonnen haben. Bei Treffen an seiner Wohnanschrift soll er dann „Behandlungen bzw. Untersuchungen“ durchgeführt haben. Durch die teilweise Verwendung medizinischer Utensilien habe der Mann Fachkenntnisse vorgetäuscht, berichtete die Polizei weiter. Er habe Untersuchungen im Genitalbereich durchgeführt und auch ein Elektronen-Endoskop verwendet. Entsprechende Anleitungen soll er auf einem Notebook via einer Online-Videoplattform geöffnet haben.