In vielen Gemeinden ist es noch Zukunftsmusik, in Adnet ist es bereits Realität: Die Kommune sichert sich bei neuen Wohnbauvorhaben die Vorkaufsrechte für ihre Bürger – wie nun bei einem Projekt in der Seidenau. „Das Vorrecht war Bedingung für die Widmung auf erweitertes Wohngebiet“, sagt Ortschef Wolfgang Auer.