„Klare Botschaft an Täter überall auf der Welt“

Schallenberg zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass der im Jahr 2002 mit dem Statut von Rom errichtete Gerichtshof letztlich seine Mission der globalen Ahndung von Völkerrechtsverbrechen erfüllen wird können. Als Beispiel nannte er den Völkermord in Darfur und die Verhaftung des Anführers der Dschandschawid-Milizen, Ali Kushaib, im Juni dieses Jahres - 13 Jahre nach der Ausstellung des Haftbefehls durch den IStGH. Auch werde dem früheren sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir, dem ersten vom IStGH angeklagten Staatschef, seit Oktober in Khartum der Prozess gemacht. „Diese Beispiele“, so Schallenberg, „senden eine klare Botschaft an Täter überall auf der Welt: Manchmal braucht es einen langen Atem, aber letztlich setzt sich die Gerechtigkeit durch.“