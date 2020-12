Fünf Fahrmodi von Sport bis Sänfte

Per Schalter auf der Mittelkonsole lassen sich fünf Fahrmodi abrufen. „Electric“ spricht für sich und lässt eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h zu. „Hybrid“ kombiniert die drei Motoren so, dass insgesamt möglichst sparsam gefahren wird. „Comfort“ ist wie „Hybrid“, nur mit komfortabel eingestelltem Fahrwerk. „Sport“ ermöglicht die Höchstleistung von 360 PS und wirkt sich auch auf die Lenkung, die Stoßdämpfung sowie die Gaspedalansprache aus. Der Verbrennungsmotor sorgt dafür, dass die Batterie jederzeit für maximale Leistung geladen ist. Was natürlich erhöhten Spritverbrauch bedeutet. Last not least sorgt der 4WD-Mode für permanenten Allradantrieb.