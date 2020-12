Bauen in die Höhe begrenzt

„Zudem ist auch das Bauen in die Höhe mit Herausforderungen verbunden und keine unbegrenzte Alternative“, betont Manhal. Andere Städte, wie Wien, haben laut ihr in den letzten Jahren bewiesen, dass durch Nachverdichtung, also die bauliche Ergänzung des Bestandes, nicht nur die Innenstadtbereiche gestärkt würden, sondern auch vorhandene Ressourcen genutzt werden können.