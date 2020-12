Kreativität steckt in beiden. Das zeigt Thomas auf dem grünen Rasen beim ASKÖ Schlaining, als Tontechniker und als angehender Lehrer. Tanz, Gesang und Musicals faszinieren Michael, den eine Ausbildung im Performing Center of Art in Wien prägt. Am 18. Dezember, ihrem 28. Geburtstag, heben die Zwillinge ihr Label Seven Minutes aus der Taufe. Die erste Kollektion lässt sich unter www.sevenminutes-clothing.com und auf Instagram unter @sevenminutes_clothing bestaunen. Mitgeholfen hat übrigens Teamspieler Michael Gregoritsch, der derzeit beim FC Augsburg kickt.