Eine Bande, die am Linzer Bahnhof Diebstähle und Überfälle beging, war heuer mehrmals in den Schlagzeilen. Doch sie ist nur die Spitze des Eisbergs. In einer Anfragebeantwortung durch Innenminister Karl Nehammer wird klar, dass in Oberösterreich auf Bahnhöfen im Schnitt fünf Übergriffe pro Tag angezeigt werden.