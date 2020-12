Nach dem spektakulären Schließfächer-Beutezug in drei Banken in Niederösterreich und Wien will der Verbraucherschutzverein (VSV) Kunden einer Mödlinger Filiale bei Klagen auf Schadenersatz unterstützen. Die Bank habe schriftlich von den Betroffenen gestellte Forderungen nach einer Haftungsübernahme mit Verweis auf eine mögliche Versicherungszahlung abgelehnt.