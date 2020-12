Im vergangenen Monat sind in Schweden so viele Menschen gestorben, wie in keinem November der letzten 100 Jahre. „Das war das Jahr, in dem die Spanische Grippe ausgebrochen ist“, erklärte der SCB-Bevölkerungsstatistiker Tomas Johansson. Damals seien im November 16.600 Menschen in Schweden gestorben. Der bisherige Höchststand seit 2000 stamme aus dem Jahr 2002, als 7720 Todesfälle registriert worden seien.