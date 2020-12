„Die Zusammenarbeit mit der Österreichischen Fußball-Bundesliga ist ein weiterer Meilenstein in der 30-jährigen erfolgreichen Admiral-Firmengeschichte. Als jahrzehntelanger Partner des Sports ist das Bewerbssponsoring der Bundesliga und der 2. Liga in Zeiten wie diesen auch ein klares Bekenntnis zum Profi-Fußball in Österreich“, wurde Admiral-Sportwetten-Geschäftsführer Jürgen Irsigler zitiert.