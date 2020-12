Worte, die bis nach Österreich hallen, dort will man aber nach den Verschärfungen für den 26. Dezember und Silvester derzeit noch nichts von einer „Weihnachtsruhe“ (Zitat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner) wissen. Man wolle, so hinter vorgehaltener Hand, auf eine 7-Tage-Inzidenz (also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner) von deutlich unter 200 kommen, derzeit liegt Österreich bei 205.