Von den 286 Gemeinden haben nun fünf an der Zahl von letzterem Recht Gebrauch gemacht - und die Gehälter des Gemeindevorstandes angepasst. Mit einer in Pandemiezeiten doch überraschenden Begründung: „Corona war kein Grund, die Bezüge um 25 Prozent zu erhöhen. Die Gründe lagen vor allem im wirtschaftlichen Bereich, etwa, weil man sich verstärkt um Betriebsansiedelungen in der Kommune bemühte“, erklärt Wolfgang Wlattnig, Leiter der Gemeindeabteilung.