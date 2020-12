Sind Sie mit Anzahl der durchgeführten Tests in ihrer Gemeinde zufrieden?

Ja bin ich. 355 Bürger sind gekommen. Das ist für eine kleine Gemeinde ein gutes Ergebnis.

Wie hat die Vorbereitung und der Ablauf vor Ort funktioniert?

Ohne Probleme. Wir hatten vier Leute aus der Gemeinde, bis zu acht von der Feuerwehr und drei vom Roten Kreuz. Ich kann bei nur bedanken.

Wie hoch waren die zusätzlichen Kosten für ihre Gemeinde?

Das kann ich leider noch nicht beziffern. In den kommenden Tagen sollte dies möglich sein.

Ist die Belastung, auch personell, für die Gemeinde schon zu hoch?

Zu hoch würde ich nicht sagen, aber wir sind auch durch das Contact Tracing am Rande der Belastbarkeit.

Sind sie für weitere Testtage, zum Beispiel im Jänner?

Dazu hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Ich finde, es sollte spezifische in den Risikogruppen getestet werden.

Sollte es ständige, kostenlose Teststationen in den Gemeinden geben?

Dies wäre vielleicht eine gute Idee. Der Testtag sollte aber nicht von der Gemeinde, sondern von Bund oder dem Land organisiert werden.