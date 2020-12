„Krone“: Sie waren einer der wenigen Intendanten, die mit einem mutigen, guten Konzept Sommerprogramm machten. Wie geht es weiter?

Karl-Michael Ebner: Wir hatten bei „Musical Fever“ 4000 Besucher, sonst hatten wir das Doppelte, aber die Produktion ist gut angekommen. Nächstes Jahr kommt „Don Quixote“. Egal, ob es eine Impfung geben wird oder nicht: Wir bleiben bei Bistro-Tischen für das Publikum, an denen man auch während der Show etwas konsumieren kann. Aus der Not wird also eine Tugend werden.