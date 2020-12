Feinstaubwerte gingen auch in Österreich zurück

Auch Österreich verzeichnet langfristig einen positiven Trend in der Luftqualität. Im Jahr 2019 wurde die bislang niedrigste Feinstaub-Belastung in Österreich seit Beginn der Messungen im Jahr 2000 dokumentiert. Erstmals wurden 2019 in ganz Österreich sowohl die Grenzwerte der Luftqualitäts-Richtlinie und des Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) eingehalten.