Es geht tatsächlich in die richtige Richtung, was die Neuinfektionszahlen in Österreich betrifft - auch wenn die am Montag gemeldete Zahl von 2588 neuen Fällen den Anschein einer Steigerung erweckten. Doch von den insgesamt knapp 2600 Fällen, die innerhalb der vergangenen 24 Stunden österreichweit verzeichnet wurden (Stand Montag, 9.30 Uhr), waren 700 im Zuge der Massentests entdeckt worden. Ohne diese Gruppe hätte die Zahl der Neuinfektionen nach der üblichen Rechnung rund 1900 betragen.