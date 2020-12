Erste Notfallgenehmigung in Großbritannien erfolgt

Großbritannien hatte Anfang vergangener Woche als erstes westliches Land mit Massenimpfungen begonnen, nachdem es dem Biontech/Pfizer-Impfstoff als weltweit erstes Land eine Notfallgenehmigung erteilt hatte. In England werden Corona-Impfungen seit Montag auch in Hausarztpraxen verabreicht. In der EU wird noch vor Jahresende mit einer Zulassung gerechnet. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wird derzeit als eines der vielversprechendsten Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie gesehen.