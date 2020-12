Sollte die Mehrheit im Senat den Antrag durchwinken, ist der Unirat am Zug. Hier dürfte die Unterstützung für den Uni-Chef groß sein: „Der Unirat hat sich damals ja explizit für Lehnert entschieden, obwohl er an dritter Stelle für den Rektorsposten gereiht war“, meint ein Senatsmitglied. Lehnert selbst versuchte in den vergangenen Tagen, den Ball flach zu halten und die gute interne Kommunikation hervorzuheben. „Wir haben intensive Gespräche geführt und von den Fakultäten Entwürfe erbeten, wie sie sich die Zukunft vorstellen“, so Lehnert in einem Interview mit dem Uni-Blog, das ausgerechnet einen Tag vor der entscheidenden Senatssitzung veröffentlicht wurde.