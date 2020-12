Zahl der Intensivpatienten gestiegen

Unterdessen zeigte die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der pro Tag pro 100.000 Einwohner Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen - am Montag österreichweit wieder nach oben. Sie lag am Montag bei 217,5, am Sonntag war sie noch bei 213,8 gelegen. Anschober sah den Grund dafür in der höheren Zahl der eingemeldeten PCR-Tests, mit denen ja auch die Ergebnisse der positiv ausgefallenen Massentests überprüft wurden. Leichte Anstiege gab es am Montag auch bei der Zahl der Hospitalisierten und der Zahl der Intensivpatienten.