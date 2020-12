Studio Wildcard, der Entwickler des Dino-Survival-Games „Ark: Survival Evolved“, hat mit „ARK 2“ einen Nachfolger für das beliebte Multiplayer-Phänomen angekündigt. Im Gegensatz zum ersten Teil will man in „ARK 2“ mehr Story bieten und hat dafür niemand geringeren als „Fast and Furious“-Star Vin Diesel verpflichtet. Der Trailer gewährt einen ersten Einblick in den zweiten Teil der Dino-Hatz, erscheinen soll „ARK 2“ im Jahr 2022.