Bekim Balaj: Laut albanischen Medien soll KF Vllaznia, wo der Stürmer einst seine Karriere begann, an einer Heimholung interessiert sein. „Das hab ich gelesen und deswegen bei Balajs Berater nachgefragt. Aber an der Geschichte ist nix dran“, betont Schicker. Zudem hat Balaj unlängst wieder bekräftigt, seinen bis Saisonende laufenden Vertrag erfüllen zu wollen.

“Sind super aufgestellt“

Amadou Dante: RB Salzburg hat den Links-Verteidiger am Radar! Wäre ein Lottosechser für die Schwarzen, sie könnten Millionen scheffeln, schließlich hat der 20-Jährige erst im Oktober bis 2024 verlängert. Dante ist auch bei der gleichen Berateragentur unter Vertrag wie die Bullen-Stars Daka, Mwepu, Koita, Diarra und Diakite. Blöd nur: Schicker weiß noch nichts von seinem Glück. „Das höre ich zum ersten Mal. Ich hab erst kürzlich wieder Kontakt zu Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund gehabt. Er hätte sicher was gesagt, wenn Interesse vorhanden wäre.“