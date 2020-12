Tatsächlich konnte bestätigt werden, dass die feine Hundenase dazu imstande ist, den Erreger anhand von Mund-Nasen-Schutzmasken zu erschnüffeln, was die Hündin am Montag auch unter Beweis stellte. So konnte sie treffsicher mehrmals hintereinander die Schutzmaske eines Erkrankten unter jenen von Gesunden anzeigen. „Die Suche geht sehr schnell und ist für den ausgebildeten Hund keine große Herausforderung“, erklärte Otto Koppitsch vom Militärhundezentrum Kaisersteinbruch im Burgenland. Beim Training habe er 250 Proben locker in zehn Minuten gescannt, und typischerweise würde solch ein Hund eine halbe Stunde am Stück arbeiten.