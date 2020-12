Niederösterreich: Erleichterungen für regelmäßige Teilnahme?

In Niederösterreich könnten künftig Anreize für die Berechtigten gesetzt werden, wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Montag im Ö1-„Morgenjournal“ sagte. Er sprach von möglichen „positiven Konsequenzen“, lehnte aber die Auszahlung von Geld ab: „Ich bin nicht dafür, dass man Hausverstand und Eigenverantwortung durch Bargeld ersetzt, das wäre der falsche Weg.“ Schritte in Richtung Erleichterungen für eine regelmäßige Teilnahme sollen im Laufe der Woche „ausführlich diskutiert werden“.