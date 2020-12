Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg trifft in der K.-o.-Runde der Europa League auf einen alten Bekannten. Der spanische Vertreter Villarreal wurde bereits in der Saison 2014/15 in derselben Turnierphase zum Stolperstein, wieder fünf Jahre davor setzten sich die „Bullen“ in der Gruppenphase allerdings zweimal gegen das „Gelbe Uboot“ durch. „Es ist nicht der ideale Gegner für uns, aber sicher interessant“, lautete das Urteil von Salzburg-Coach Jesse Marsch.