„Fortschritte machen uns sehr stolz“

Abseits davon werden Entwicklungen weiter vorangetrieben. Für MED-EL, einen Produzenten von implantierbaren Hörsystemen mit Sitz in Tirol, wurde das Gesamtsystem dank der Electric-Drives-Spezialisten des Linz Center of Mechatronics um Hubert Mitterhofer so verbessert, dass es leichter und dünner wurde und sich die Hörqualität steigerte. „Diese Fortschritte machen uns sehr stolz“, so Schatz und Hoffelner.